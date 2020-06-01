نظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ندوة إقليمية عبر الإنترنت جمعت 19 من الخبراء والمختصين في أمراض النزاف للتوعية بالتحديات التي تواجه مرضى سيولة الدم خلال جائحة فايروس كورونا (كوفيد-19)، وتعريفهم بالحلول التي تمكنهم من الحفاظ على صحتهم ووقاية أنفسهم من الفايروس، وذلك ضمن احتفالات العالم العربي باليوم العالمي للهيموفيليا بالتعاون مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا، والجمعية السعودية لأمراض النزاف، وجمعية الإمارات للأمراض الجينية، وبدعم من شركة سوبي الشرق الأوسط.

وشهدت الندوة مشاركة جمهور كبير ضم نحو 600 فرد من مرضى الهيموفيليا وعائلاتهم، حيث قدم المتحدثون لجمهور الندوة عبر الإنترنت مجموعة من المعلومات والنصائح المفيدة التي تمكنهم من التعامل مع حالاتهم المرضية بشكل أفضل، والمضي في حياتهم اليومية بثقة وحيوية، كما تعرف الجمهور على الممارسات اليومية التي تساعدهم في الحفاظ على نشاطهم وصحتهم العامة ولياقتهم البدنية، خاصة مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها العديد من دول المنطقة للوقاية من الفايروس التاجي.

فريق المتحدثين في الندوة عبر الإنترنت ضم كلاً من: الدكتور محمد الشهراني رئيس الجمعية السعودية لمرضى النزاف، ومن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض: الدكتور هزاع الزهراني رئيس قسم أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية للبالغين بمستشفى، والدكتورة محاسن الصالح استشارية ورئيسة قسم أمراض الدم للأطفال، وأخصائية الأسنان الدكتورة ذكرى الخيال، ومحمود أبو رياش كبير أخصائيين سريري، وأخصائية العلاج الطبيعي هلا أبوعيش وأخصائية التغذية حنان المطيري.