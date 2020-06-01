توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الإثنين)، أن يستمر تأثير الرياح النشطة على مناطق) حائل، القصيم، مكة المكرمة، الحدود الشمالية, الجوف، الشرقية (الرياض, المدينة المنورة، نجران) فيما تتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الباحة، عسير, جازان، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.