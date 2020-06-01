أشاد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بالجهود التي قدمتها الجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين وتسهيل الإجراءات لهم في إيصال الخدمات للأحياء وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه مدير شرطة المنطقة، وأمين المنطقة، ومدير فرع وزارة التجارة، ومدير الشؤون الصحية، ومدير فرع الهلال الأحمر، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أهمية التزام المصلين في المسجد النبوي الشريف بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال المرحلة الراهنة لدعم جهود الدولة في السيطرة على تداعيات الأزمة للحفاظ على صحة الجميع.

ونوّه أمير منطقة المدينة المنورة بالتميّز الذي اتسم به أداء الجهات المشاركة والتفاعل والتكامل بينها، معرباً عن شكره وتقديره لكافة المشاركين على ما بذلوه من عطاء.