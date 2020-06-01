نقل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمنسوبي وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقديرهما للجهود التي يبذلونها للمحافظة على الأمن والسلامة، وتنفيذ واجباتهم في مواجهة جائحة كورونا.ووجه خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي، كبار مسؤولي وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية، القادة بنقل تهنئة وتقدير القيادة الرشيدة لمنسوبي القطاعات الأمنية؛ مدنيين وعسكريين، داعياً الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.