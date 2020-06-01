كشفت مصادر «عكاظ» أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يستكملان إنشاء محكمتين تجاريتين في كل من المدينة المنورة وأبها، تأهبا لصدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بذلك، كما يجري العمل والتنسيق لتهيئة المحاكم والدوائر التجارية لتفعيل نظام المحاكم التجارية الجديد من خلال سلخ دوائر استئنافية إليها وتأليف دوائر للدعاوى والطلبات المستعجلة.وقضى تعميم للأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد الفهيد -اطلعت عليه «عكاظ»- بإعادة تشكيل المحكمة التجارية في جدة لتتكون من 27 دائرة قضائية؛ منها 6 دوائر استئناف، بحيث تسلخ 4 دوائر استئناف بقضاتها وجميع قضاياها بملفاتها وسجلاتها من محكمة الاستئناف في جدة، وتسمى دوائر الاستئناف الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ودائرتا استئناف من قاضي فرد وتسمى دائرتي الاستئناف الخامسة والسادسة. وتتكون الدوائر الابتدائية من 18 دائرة تجارية للفصل في القضايا، إضافة إلى 3 دوائر قضائية فردية للطلبات والأوامر، على أن يسري التشكيل الجديد اعتبارا من نفاذ نظام المحاكم التجارية ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات.وأوضح المدعي العام السابق في وزارة التجارة المستشار القانوني المحامي سعد مسفر المالكي لـ«عكاظ» أن المحاكم التجارية تختص بالنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية المنصوص عليها نظاماً، مثل المنازعات التجارية التي تحدث بين التجار، أو الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية، إضافة إلى المنازعات بين الشركاء في الشركات ودعاوى الإفلاس وغيرها.وبين أن وزارة العدل تقدم خدمات إلكترونية من خلال بوابتها الإلكترونية، تختص بنظام القضاء التجاري، وتتيح تقديم صحيفة الدعوى، وخدمة الاستعلام التفصيلي عن قضية، والاطلاع على الأحكام، وخدمة التذكير، والإشعارات، وطلب الاستئناف الإلكتروني، وطلبات الإفلاس، وكذلك إيداع مذكرة الدفاع الأولى، وإبلاغ المدعى عليه، إضافة إلى خدمة «قضاياي».بلغ عدد القضايا التجارية التي عملت عليها المحاكم التجارية ودوائرها في عام 2019، نحو 28 ألف حكم قضائي، طبقا لبوابة العدل الإلكترونية.كما بلغ إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية في شهر جمادى الآخرة الماضي قبل جائحة كورونا 3683 حكماً.وراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يومياً قبل «كورونا» بين 85 و260 حكماً في اليوم الواحد، بمتوسط 167 حكماً يومياً، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى نسبة 94% من أحكام المحاكم والدوائر التجارية الصادرة، بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 6% منها. وصدرت 87% من إجمالي الأحكام في محاكم كل من الرياض ومكة المكرمة والشرقية، كما شكلت الأحكام في الموضوع نسبة 94% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.التشكيل الجديد للمحكمة التجارية بجدة: