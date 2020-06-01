أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمس، فتح التسجيل وإعداد الجداول للفصل التدريبي الصيفي.وأوضحت المؤسسة أن مدة الفصل التدريبي الصيفي ستكون 9 أسابيع، موضحة أن بداية التدريب في الفصل الصيفي ستكون يوم الأحد الموافق 15/‏‏10/‏1441هـ، حيث سيُستأنف التدريب بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك يوم الأحد الموافق 19/‏12/‏1441هـ، وستكون بداية الاختبارات للفصل الصيفي يوم الأحد الموافق 26/‏‏12/‏1441هـ، فيما ستكون نهاية فترة التدريب الصيفي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 1/‏1/‏‏1442هـ.وقررت المؤسسة تنفيذ الفصل الصيفي باستخدام نموذج التدريب عن بعد للبرنامجين الصباحي والمسائي، وستتيح المؤسسة تسجيل الفصل التدريبي الصيفي بعدد من الكليات التقنية وفروعها (بنين وبنات)، وذلك للمقررات النظرية فقط التي طبيعتها تتفق مع نموذج التدريب عن بعد، وبما يضمن استخدام هذا النموذج لتحقيق المهارات المطلوبة للمتدرب.وأكدت المؤسسة تنفيذ برنامج التدريب التعاوني بمنشآت قطاع الأعمال والمنشآت التدريبية بالمؤسسة بما يتوافق مع طبيعة التخصص ومناسبة تطبيق البرنامج بالجهة، وفي حال تعذر تنفيذ برنامج التدريب التعاوني بمنشآت قطاع الأعمال والمنشآت التدريبية فيتم استبداله بالمشروع الإنتاجي، وفق التعليمات التنفيذية المنظمة لذلك، وفي حال تعذر تنفيذ المشاريع الإنتاجية في المنشآت التدريبية فيتم تنفيذها عن بعد بمتابعة مدربي المقرر، وتحدد مجالس الكليات ضوابط التنفيذ.