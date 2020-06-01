أعلنت جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا للأدوية أنهما ستبدآن خلال أيام تجربة اللقاح الذي توصل إليه علماء الجامعة على الأطفال من سن 5 إلى 12 عاماً، بالتزامن مع إعادة فتح رياض الأطفال وبعض المدارس اعتباراً من اليوم (الإثنين). ولوحظ أن فايروس كورونا الجديد لم يستهدف الأطفال بنسبة كبيرة. غير أن العلماء لا يعرفون كيف يمكن للأطفال المصابين أن ينقلوا العدوى لمعلميهم وأجدادهم. واقتصرت التجارب السريرية للقاح جامعة أكسفورد على البالغين. ولم تظهر مضاعفات جانبية سوى ارتفاع في درجة الحرارة، وتورم في الذراع التي تم حقنها باللقاح. وسيكون عدد كبير من الأطفال ضمن 10260 شخصاً سيخضعون لتجربة اللقاح في يوليو القادم. وقال العلماء البريطانيون إن الأطفال لا يلتقطون عدوى فايروس كورونا الجديد بالسهولة التي يلتقطها البالغون. ومن يصابون به من الأطفال لا يعانون سوى أعراض طفيفة. ولم تحدث سوى 10 وفيات بكوفيد-19 بين الأطفال حتى سن 15 عاماً، من نحو 38000 وفاة سجلت في بريطانيا.