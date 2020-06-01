سجل مؤشر فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) 1877 إصابة جديدة أمس (الأحد)، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (85261) حالة، منها (22316) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (453) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة، كما سجلت (3559) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (62442) حالة.وقالت وزارة الصحة إن من بين الحالات الجديدة 43% من الحالات تعود لسعوديين و57% لغير سعوديين، و30% من الحالات للإناث، و70% ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة أمس 5%، والأطفال 12%، والبالغين 83%.وبينت أن عدد الوفيات بلغ (503) حالات، بإضافة (23) حالة في مكة المكرمة، والرياض، والمدينة، وجدة، والدمام، والهفوف، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، حيث بلغت نسبة التعافي 73% ونسبة الوفيات 0.59%.وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة لفتت وزارة الصحة الانتباه إلى أن إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لفايروس كورونا بلغ حتى الآن (822769) فحصاً، وذلك بإضافة فحوص جديدة بعدد (16200) فحصاً جديداً. ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فايروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، التي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.