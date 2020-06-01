تضمن البروتوكول الوقائي، الذي حددته وزارة الشؤون البلدية والقروية، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية للحد من انتشار فايروس كورونا، للفترة من 8 - 28 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو - 20 يونيو 2020، أن تكون ساعات استقبال المتسوقين والزوار وفقا لساعات التجول المعلنة، مع السماح للمحلات بالاستمرار في العمل في أوقات منع التجول من خلال تطبيقات التوصيل ونقل الطرود والبضائع، أو عن طريق الأسطول الخاص بها حتى الـ12 صباحاً.وشدد البروتوكول على قياس درجة حرارة المتسوقين عند المداخل وعدم السماح للذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية بدخول المركز، مع إلزامهم بارتداء الكمامات أو ما يغطي الأنف والفم، ووضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المزدحمة لضمان وجود مسافة بين الزوار مثل: المداخل، والمخارج، والمصاعد، ودورات المياه، وتحديد عدد العملاء في كل متجر (شخص واحد لكل 9م2 من المساحة الداخلية للمتجر).كما شدد على منع تجربة المواد داخل المتجر مثل تجربة الملابس ومستحضرات التجميل، ويلزم بوضع ملصقات أرضية مرئية لفرض التباعد بين الموظفين، وبين الموظفين والعملاء في أماكن العمل المزدحمة مثل: مكاتب خدمة العملاء، وقياس درجة حرارة الموظفين يوميا وعدم السماح للموظفين أو موظفي الجهات الخارجية الذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية بدخول المركز، وعدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل.وأكد البروتوكول أهمية الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي (متر ونصف إلى مترين) بين المتسوقين أو الموظفين في المناطق المزدحمة في المتجر في جميع الأوقات مثل: المدخل، وكاونترات خدمة العملاء، والمخارج، واستخدام طلاء الأرضيات عند السلالم المتحركة لضمان أن يستخدمها شخص واحد في كل مرة، ووجود مسافة 6 درجات بين الأفراد، مع تشجيع الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية، وتطهير المرافق وجميع الأسطح التي يلمسها الموظفون أو العملاء كل ساعتين، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، مع ضمان وجود مطهر يدين مخصص في المناطق ودورات المياه المشتركة بالقرب من الأبواب التي تُستخدم بشكل متكرر للتطهير بعد كل استخدام، وتعطيل جميع الشاشات العامة التي تعمل باللمس مثل الشاشات الاستعلامية، والتخلص من المواد التي يتشارك العاملون استخدامها داخليا مثل: الأقلام المستخدمة لتعبئة أوراق العمل، والأجهزة المشتركة مثل أجهزة شرب المياه وغيرها. وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية - وفقاً للبروتوكول الوقائي - على منع خدمة صف السيارات، وإغلاق غرف الصلاة، وأماكن ألعاب الأطفال، وأماكن قياس الملابس. وحثت على تجهيز غرف للعزل في حال الاشتباه بالإصابة ما أمكن ذلك في المولات والمراكز التجارية.