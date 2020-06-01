بدأت «السعودية» تطبيق وتنفيذ جملة من الإجراءات الوقائية المتعلقة باستئناف العمليات التشغيلية للرحلات الداخلية حرصا على سلامة الضيوف والموظفين وفي إطار الوقاية من فايروس كورونا.وتشمل الإجراءات جميع مراحل السفر سواء عند تنفيذ الحجز وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة، وكذلك في صالات المغادرة بالمطارات وعند الصعود إلى الطائرات وأثناء الرحلة وحتى الوصول ومغادرة الضيوف الطائرة ثم صالة الوصول إلى وجهاتهم. وتتضمن إجراءات الوقاية قبل الرحلة تنفيذ جميع خطوات الحجز وإصدار التذكرة وكذلك بطاقة صعود الطائرة وبطاقة الأمتعة عبر القنوات الإلكترونية للخطوط السعودية سواء الموقع الرسمي لـ«السعودية» من خلال الحواسيب أو عبر تطبيقها على الأجهزة الذكية.وتتضمن إجراءات الخطوط السعودية في المطار فحص درجة الحرارة للموظفين والضيوف قبل دخول مبنى المطار، والتأكيد على الجميع بارتداء الكمامات داخل المطار وعلى متن الطائرة والالتزام بالتباعد الاجتماعي قبل دخول الصالة وفي كافة المواقع داخل المطار وفي صالة المغادرة وقاعة الفرسان، وتم تجهيز جميع المواقع بالملصقات والإرشادات وفق إجراءات الوقاية الصادرة من قبل وزارة الصحة. واشتملت الإجراءات الوقائية تنظيم تقديم الخدمات للضيوف داخل صالة المطار بما يضمن ترك مسافة آمنة أثناء الانتظار في صفوف إنهاء إجراءات السفر، وتفعيل تسليم الأمتعة ذاتيا من خلال الأجهزة المخصصة لذلك وإرسال بطاقات قبول الأمتعة للضيف إلكترونيا، وسيتم تصعيد الضيوف إلى الطائرة على دفعات وذلك لتلافي التقارب البدني بين الضيوف.وتبدأ الإجراءات على متن الطائرة بتنظيف وتعقيم جميع مرافق الطائرة قبل كل رحلة والتعقيم المستمر أثناء الرحلة لبعض المرافق، فيما سينظم طاقم الطائرة استقبال الضيوف وإجلاسهم وتخصيص المقاعد بما يضمن التباعد الاجتماعي، وسيتم تقديم خدمات الضيافة كالمرطبات والوجبات الخفيفة المغلفة مسبقا للضيوف بأسلوب وقائي، وتم إيقاف المبيعات الجوية وإتاحتها إلكترونياً فقط، فيما تم منع جميع المطبوعات والصحف الورقية والنشرات التوعية من التوزيع على متن الطائرة.وتشمل الإجراءات على متن الطائرة أيضا تعليق توزيع البطانيات والوسائد خلال الرحلات.تتطلب الإجراءات الوقائية الجديدة للخطوط السعودية حضور الضيوف المسافرين إلى المطار قبل موعد الرحلة بساعتين على الأقل، وستكون الأولوية في تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ولن يُسمح بسفر الأطفال (أقل من 15 سنة) دون مرافق. وشددت «السعودية» الإجراءات الاحترازية الخاصة بموظفيها لاسيما من يقفون بالصفوف الأولى لخدمة الضيوف، حيث يتم إجراء فحص درجة الحرارة قبيل الدخول إلى مبنى المطار لأداء المهمات، إلى جانب ارتداء وسائل الوقاية في جميع الأوقات خلال ممارستهم مهماتهم في المطار أو على متن الطائرة وتشمل وسائل الوقاية الكمامات والقفازات وغيرها من الوسائل المعتمدة، مع اتباع كافة الإرشادات الأساسية لمكافحة العدوى التي أوصت بها وزارة الصحة، بالإضافة إلى تجنب التجمع في المكاتب الخاصة بموظفي النوبة والاكتفاء بالتواصل والتنسيق عن طريق الأجهزة المحمولة، يضاف إلى ذلك الحرص الدائم على تعقيم جميع مواقع الخدمة وكذلك وضع حواجز على منصات إنهاء الإجراءات لحماية الضيوف والموظفين.