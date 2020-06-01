استأنفت مديرية السجون بمنطقة الجوف العمل بكافة فروعها وأقسامها بالمنطقة صباح أمس (الأحد) بعد قرار رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية لممارسة أنشطتها وفق الضوابط التي اقرتها وزارة الداخلية أخيراً للحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة جميع منسوبي السجون، مثل منع تجمعات المعايدة والمصافحة والحرص على تطهير اليدين بشكل مستمر، وتطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين وارتداء كمامات الوجه عند دخول مقر العمل.

فيما تم التأكيد على جميع المنسوبين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بما ورد فيها والتي من شأنها أن تسهم في المحافظة على سلامة الجميع.