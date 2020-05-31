أعلنت وزارة التعليم، موعد الاختبارات البديلة لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي؛ الراغبين بتحسين مستوياتهم، أو الذين لم يتمكنوا من إجراء التقويمات.

وذكرت الوزارة عبر «تويتر»: «تحدد بعد غدٍ الثلاثاء وحتى الـ19 من شهر شوال موعداً للاختبارات البديلة لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي؛ الراغبين بتحسين مستوياتهم، أو الذين لم يتمكنوا من إجراء التقويمات».

وأشارت الوزارة إلى أن المسموح لهم بأداء الاختبارات هم الطلاب والطالبات الراغبون بتحسين مستواهم الدراسي في «المستوى السادس»، وطلاب وطالبات «المستوى السادس» نظام مقررات والنظام الفصلي المتوقع تخرجهم، وتغيبوا عن اختبار الدور الأول للفصل الدراسي الأول «المستوى الخامس» بعذر لم يمكنهم من دخول اختبار ذوي الأعذار.

كما سمحت الوزارة لطلاب وطالبات «المستوى السادس» في النظام الفصلي ممن لديهم مواد تعثر من مستويات سابقة، وممن تبقت له 3 مواد فأقل من مستويات سابقة سابقة سبق أن درسها ورسب فيها.

وأفادت أنه مسموح بأداء الاختبارات، للطلاب القادمين من خارج المملكة في الفصل الدراسي الثاني والتحقوا بالمستوى السادس في النظام الفصلي أو نظام المقررات بعد انتهاء تقييم مواد المستوى الخامس وتمت لهم معادلة المستويات من الأول وحتى الرابع ويلزم اختبارهم في مواد المستوى الخامس واحتساب معدلهم بناء على ما تحصلوا عليه من درجات في مواد المستويين الخامس والسادس فقط.