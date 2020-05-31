كشف مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام فؤاد نور لعكاظ عن مغادرة وقدوم 40 رحلة داخلية، من شركات الطيران الوطنية الخطوط السعودية و«أديل» و«ناس» متجهة إلى 11 مطارا داخليا.

ووقف مدير المطار على الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها على المسافرين لضمان سلامتهم وحمايتهم من فايروس كورونا، وتم تصعيد ركاب الخطوط السعودية وطيران ناس وأديل بحضور عدد من قيادات القطاعات الحكومية والتشغيلية في المطار.

وقال عصام نور إن عدد الرحلات المغادرة اليوم من مطار الملك عبد العزيز الدولي الصالة (1) بلغت 40 رحلة بين قدوم ومغادرة منها 16 رحلة للخطوط السعودية و12 لطيران أديل و12 لطيران ناس، اتجهت للرياض والدمام وأبها وجازان.