أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فايروس «كورونا»، مؤكدا حرص القيادة الرشيدة على كل ما يهم المواطن والمقيم.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم (الأحد) مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.

واطلع الأمير فهد بن سلطان خلال اللقاء على تقرير عن الجهود التي تبذلها الشؤون الصحية خلال الفترة الماضية للحد من انتشار فايروس «كورونا»، وكذلك الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأثنى أمير المنطقة على الجهود التي يبذلها أبطال الصحة في الميدان، منوهاً بما يحظى به القطاع الصحي في المملكة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة.

من جانبه، أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، عن شكره لأمير المنطقة على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.