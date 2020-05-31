كثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية وأسواق النفع العام في جوف بني هاجر للتحقق من امتثالها للتوجيهات الوقائية وضمان التزامها باشتراطات السلامة، وتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أن جولات الفرق الميدانية أسفرت عن إغلاق 4 منشآت تجارية، تضمنت 3 منشآت تجارية وورشة حدادة، لعدم امتثالها لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار أعمال تكثيف الرقابة من خلال الحملات على جميع المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، بهدف تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيةً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.