نقل مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لمنسوبي الدفاع المدني كافة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقديرهم لجهود رجال الدفاع المدني.

جاء ذلك خلال الاتصال المرئي، بمشاركة المساعدين كافة ومديري الدفاع المدني بالمناطق، لمتابعة سير العمل.

وأعرب الفريق العمرو عن تقديره لرجال الدفاع المدني، لما يحظى به الجهاز من دعم من القيادة لأداء مهماته الإنسانية والوطنية، مؤكدا أن المديرية العامة للدفاع المدني، في ظل جائحة كورونا، تتمتع بأعلى درجات الجاهزية، مع تطبيق كامل للاحترازات، بدعم القيادة ومتابعة وزير الداخلية.