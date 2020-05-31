عاد 50% من الموظفين بجامعة طيبة للعمل اليوم (الأحد)، بكافة الفروع بالمدينة المنورة والمحافظات، وذلك بعد رفع تعليق الحضور إلى مقرات العمل، الذي استمر أكثر من شهرين ونصف؛ امتثالا للتعليمات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا، وذلك بالتزامن مع انطلاق الدراسة عن بُعد للفصل الدراسي الصيفي لهذا العام 1441هـ.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني أن العودة لمقرات العمل بالجامعة تأتي تطبيقاً للتعليمات والتوجيهات الصادرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي جعلت صحة الإنسان أولاً، إذ ركزت على العودة إلى مقرات العمل بحذر، واتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية من خلال تطبيق التعليمات وارتداء الكمامة، والمداومة على غسل اليدين أو التعقيم والابتعاد عن المصافحة والتباعد الجسدي.

وبين أن «نعود بحذر» هو المطلوب منا جميعاً، بعد أن تجاوزنا الكثير من هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الجامعة برجالها ونسائها عملت على الخطط والبروتوكولات وتطبيقها على جميع إدارات وأقسام الجامعة، وتوعية وتثقيف جميع منسوبي الجامعة، وإرشادهم للإجراءات الاحترازية التي تتماشى مع المعايير والأنظمة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة؛ للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأكد أن الطلاب والطالبات بدأوا الدراسة عن بُعد اليوم في الفصل الصيفي لهذا العام، إذ بلغ عدد الطلبة 19.495 طالب وطالبة، في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

ودعا السراني الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم كبير ومتواصل للحد من انتشار فايروس كورونا، والحفاظ على صحة الإنسان.