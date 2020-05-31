أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 1877 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 85261 حالة وتم تسجيل 3559 حالة تعافي جديدة ليصل المجموع إلى 62442 فيما بلغ مجموع الوفيات 503 حالة.وتوزعت الإصابات على المناطق على النحو التالي: جدة 586 الرياض 504 مكة المكرمة 159 الدمام 110 المدينة المنورة 95 الهفوف 55 الجبيل 50 الخبر 33 الظهران 29 بريدة 25 الطائف 22 القطيف 21 المضة 18 المبرز 18 حائل 17 خليص 13 صفوى 10 نجران 8 الخرج 8 الباحة 7 الليث 7 جازان 6 السليل 6 خميس مشيط 6 ينبع 5 ضباء 5 الهدا 4 المزاحمية 4 الجفر 3 عنيزة 3 القنفذة 3 البكيرية 2 القوز 2 المجاردة 2 الخفجي 2 النعيرية 2 بقيق 2 حفر الباطن 2 بيش 2 شرورة 2 المجمعة 2 الزلفي 2 ، فيما سجلت إصابة واحدة في كل من وادي الفرع والعلا وعيون الجواء وظهران الجنوب وتنومة والسحن والدرب وضمد وصامطة ورابغ وحوطة بني تميم ومرات وتمير ووادي الدواسر وتبوك.