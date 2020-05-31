التقى وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز كبار مسؤولي وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ونقل وزير الداخلية في بداية اللقاء، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لمنسوبي وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقديرهما للجهود التي يبذلونها للمحافظة على الأمن والسلامة، وتنفيذ واجباتهم في مواجهة جائحة كورونا.

ووجه الأمير عبد العزيز بن سعود قادة القطاعات الأمنية بنقل تهنئة وتقدير القيادة الرشيدة لمنسوبي القطاعات الأمنية مدنيين وعسكريين، داعياً الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.