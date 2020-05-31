كشف لـ«عكاظ» مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام فؤاد نور بأن 19 رحلة داخلية أقلعت إلى وجهاتها اليوم (الأحد)، من شركات الطيران الوطنية الخطوط السعودية و«أديل» و«ناس» متجهة إلى 11 مطارا داخليا. وأوضح نور أن شركات الطيران عملت وفق الجدول المعد، وقد وضعت هيئة الطيران المدني إجراءات احترازية بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية كوزارة الداخلية والصحة والنقل وكافة الجهات ذات العلاقة.

وقال مدير المطار إن هناك دقة وانسيابية لإجراءات السفر، وكذلك وعي لدى المسافرين بالإجراءات الاحترازية، موضحاً أن كافة الناس الذين وصلوا إلى المطار ملتزمون بالكمات والقفازات، وأكد أن الكاميرات لم تسجل أي ملاحظة لارتفاع درجة الحرارة المسافرين الذين بلغ عددهم داخل المطار من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً أكثر من 600 مسافر.