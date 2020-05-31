وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، باستمرار خدمة المواطنين والمقيمين عبر مركز الاتصال في إمارة المنطقة على مدار 24 ساعة مع عودة الحضور لمقار العمل.

وأوضح وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن لبده، أن المركز يأتي ضمن اهتمام أمير منطقة عسير، بضمان سرعة التفاعل مع أي شكوى أو مطالبة دون الارتباط بأوقات الدوام الرسمية، مشيراً إلى أن المركز يهدف إلى استقبال البلاغات والطلبات المقدمة من المواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية، وتقديم خدماته لجميع الحالات بناء على تصنيفها بعدد من النطاقات التي تسهّل مسار الإجراء الإداري من قبل المختصين.

وحددت إمارة منطقة عسير وسائل التواصل لاستقبال كافة طلبات المواطنين والمقيمين، من خلال الأرقام المباشرة والإيميل ورسائل الواتساب، حيث يتم النظر في العاجل منها وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى استقبال الشكاوي والبلاغات الهامة من قبل اللجنة المكلفة، وتتضمن الأرقام، سنترال الإمارة؛ 0172311000، والفاكس؛ 01722500816 و0172240004، إضافة إلى رقمين للهاتف النقال للتواصل عن طريق الواتساب؛ 0556060925، و0556060312، وكذلك التواصل بالرسائل الإلكترونية عبر الإيميل؛ help@emartaseer.gov.sa