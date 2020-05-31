لم تعد الحسابات المليونية التي يملكها رموز إخوانية في الكويت مجدية على ما يبدو في استغفال الناس وتثويرهم كما كانت إبان اندلاع الثورات العربية، إضافة إلى أنّ هذه الحسابات لم تعد قادرة على الدفع بالناس للتبرع لجمعيات تحت ذريعة الخيرية بعد اكتشاف أن جل تلك التبرعات تذهب لإدارة مشاريع الجماعة وتنفيذ أجندتها حول العالم.الإخواني الكويتي طارق السويدان الذي ملأ الخليج العربي في سنوات ماضية بالبرامج والدورات التدريبية التي كانت تُسهّل له العقود مع مراكز تدريبية ومؤسسات تربوية في دول الخليج، ويروج لها أفراد محسوبون على فكر السويدان في هذه الدول، فقد اليوم مصدراً مهماً من مصادر الدخل بعد المقاطعة السعودية والإماراتية والبحرينية لقطر وتجريم هذه الدول لجماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها المختلفة وبعد فقدان السويدان التعاطف الكبير الذي كان يحظى به من قبل أفراد داخل هذه الدول، يتابعون أنشطته، ويروجون لبرامجه التدريبية التي يدفعون مقابلها أموالاً طائلة.وبات السويدان اليوم يستجدي بعد غياب الوهج وافتضاح نواياه مستغلاً حسابه المليوني في تويتر بتدوير إعلانات لبرامج تدريبية تقيمها مراكز تدريبية يديرها السويدان أو كوادر الجماعة في مختلف دول العالم وبخصم تجاوز الـ50 % لكل ملتحق بمثل هذه الدورات سواء كان فرداً أم مؤسسة.المتابع لنشاط السويدان في تويتر يلحظ أنّ هناك تفاعلاً صفرياً مقارنة بالمتابعة المليونية في مؤشر لسيادة الحصانة الفكرية لدى الناس وغلبة الوعي على الأفكار الوهمية التي كان السويدان يسوق لها تحت ذرائع مختلفة ومتعددة، من بينها نهضة الأمة وإدارة الاجتماعات الفعّالة بعد أن كشفت السنوات الماضية فشل جماعة الإخوان المسلمين وكوادرها في قيادة الأمة إلى أمجاد كان السويدان وأمثاله من دعاة الإخوان ووعاظهم يبشرون بها.فيما تفرّغ محمد العوضي في حسابه التويتري إلى مسوّق لأردوغان ومبرّر بالفهلوة لعلاقات تركيا بإسرائيل أو منتقد للعملاء وزوار السفارات والجواسيس أو المنافقين الجدد، كما يقول، دون أن يلتفت العوضي إلى حاله، وحال جماعته، ودون أن يشعر بأنّ هذا الخطاب لم يعد مجدياً بعد أن كشفت الأحداث أنّ الإخوان المسلمين هم أكثر من ساعد المحتل العثماني في ليبيا وسورية، ودعا لتثوير الشعب المصري على السيسي، وصمت على انتهاكات الملالي وحزب الله والحوثي في اليمن.