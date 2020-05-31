في إطار خطوات المملكة لتخفيف قيود التنقل والإغلاق بعد 60 يوماً من جائحة كورونا تفتح المساجد اليوم أبوابها للمصلين. وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ أن أول صلاة للمصلين في المساجد ستكون فجر اليوم ويكون فتح المساجد قبل الأذان بـ (15) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (10) دقائق مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى(10) دقائق، إضافة إلى فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً، مع إلزام المصلين بترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصل، ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب أو سواك، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.وكانت المساجد طيلة الشهرين الماضيين تصدح بـ «صلوا في رحالكم» ضمن التدابير التي اتخذتها السعودية لمكافحة الجائحة بينما اليوم ستصدح المآذن دون دعوة المصلين للصلاة في بيوتهم. واستعدت فروع الوزارة في وضع الإجراءات اللازمة لاستقبال المصلين. وفي سياق متصل يمدد التجول من السادسة صباحاً اليوم وحتى الثامنة مساء ضمن إجراءات العودة للحياة الطبيعية.