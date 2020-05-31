تضمن البروتوكول الوقائي الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية لقطاع المطاعم والمقاهي، للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد، توعية وحث العملاء من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على البقاء في البيت وتأجيل زيارة المطاعم والمقاهي.ووفق البروتوكول فإنه يسمح بالأكل داخل المطاعم، وفقا لساعات التجول المعلنة، وكذلك العمل في أوقات منع التجول من خلال تطبيقات التوصيل، أو عن طريق الأسطول الخاص بها حتى 12 صباحاً، كما نص على منع تقديم المعسّل والشيشة وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال.وشدد البروتوكول الذي يمتد للفترة من 8-28 شوال الجاري (الموافق 31 مايو إلى 20 يونيو)، على عدة إجراءات بالنسبة للعمال والموظفين أبرزها ارتداء الكمامة والقفازات والتعقيم للأشياء التي يتم لمسها وأبرزها مقابض الأبواب وصنابير المياه والمقاعد العامة، مع تبني حلول تحد من التلامس قدر الإمكان، إضافة إلى إزالة الأغطية على الطاولات أو استبدالها بسفرة بلاستيكية أو ورقية ذات الاستخدام للمرة الواحدة، واستخدام الصحون والأكواب وأدوات الأكل الأخرى ذات الاستخدام الواحد في حال تقديم الطعام، أو تنظيف الأواني بشكل جيد والحرص على تطهيرها.وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على تنظيم أعداد العملاء المسموح بدخولهم للمطعم أو المقهى بحيث يتم دائماً الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي (متر ونصف إلى مترين) بين كل عميل في الأوضاع الطبيعية للمكان في أي وقت بما يضمن تطبيق التباعد الاجتماعي، ووضع آلية لإدارة قائمة الانتظار بحيث تمنع تكدس العملاء عند المدخل أو أماكن الانتظار عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التلفون والانتظار في السيارة، وأن لا يزيد عدد الجالسين على الطاولة الواحدة على أربعة إلا إن كانوا من عائلة واحدة.كما شددت على منع التزاحم والتدافع عند الدخول والخروج، ووضع مسافة آمنة بمقدار متر ونصف إلى مترين بين كل شخص وآخر، وترتيب الطاولات أماكن تقديم الطعام أو الشراب بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن متر ونصف إلى مترين بين كل طاولة أو القيام بوضع حاجز فعال بين كل طاولة وأخرى، وتقليل الطاقة الاستيعابية للمصاعد.