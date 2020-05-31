أكد وزير النقل المهندس صالح الجاسر جاهزية مطارات المملكة للرحلات الداخلية اليوم (الأحد). وأشار إلى ‏أن جميع الرحلات الجوية الداخلية من وإلى جدة ستكون عبر الصالة الجديدة لمطار الملك عبدالعزيز لجميع شركات الطيران المحلية. وشدد على أن قطاع نقل الركاب على المستوى العالمي من أكثر القطاعات المتضررة من جائحة كورونا «شهدنا انخفاض القدرة التشغيلية وحصرها في رحلات الإجلاء ومبادرة «عودة»، وبدء الرحلات التشغيلية الداخلية وتزايدها خلال المرحلة القادمة يخلق نوعا من التفاؤل لعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي».وشدد الجاسر على أن الحكومة قدمت العديد من البرامج والمبادرات للتخفيف عن القطاع الخاص، خصوصا قطاع الطيران والنقل، وتم الإعلان عن هذه المبادرات، وهناك متابعة مستمرة ومتواصلة ‏من وزارة النقل والجهات المختصة ‏وشركات الطيران والطيران المدني لما يستجد.‏وقال وزير النقل لـ«‏عكاظ»: «شاهدنا التجهيزات والاستعدادات المتكاملة لبدء ‏تشغيل الرحلات الداخلية، وهي تدعو للارتياح والتشغيل الآمن، ‏وندعو العاملين والمسافرين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية ‏المعلنة والمبسطة التي تحقق ‏بيئة آمنة للجميع»، كاشفا تشغيل 100 رحلة داخلية ورفعها تصاعديا بعد ذلك، موضحا وجود غرف عزل ‏داخل المطارات تشرف عليها الجهات الصحية.‏وكان وزير النقل المهندس صالح الجاسر قام بجولة على الصالة رقم 1 ‏في مطار جدة الدولي الجديد، وتفقد الإجراءات الاحترازية ‏واستعدادات الشركات والعاملين بالمطار كافة.‏ورصدت عدسة «عكاظ» الإجراءات الاحترافية كافة، التي شملت كاميرات حرارية وإيقاف أجهزة البيع الذاتي واستخراج بطاقة صعود الطائرة ‏والاعتماد على الوسائل ‏التقنية الحديثة ‏عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى إجراء عمليات التعقيم في أجزاء المطار كافة، وعمل تنظيمات خاصة في المقاعد وتوفير مساحة تباعد بين المسافرين.