أكملت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية استعداداتها لاستئناف رحلات قطارات الركاب بين الدمام والرياض، مروراً بمحطتي بقيق والهفوف، بدءا من اليوم (الأحد). وأوضحت المؤسسة أن تشغيل رحلات قطارات الركاب يومياً سيكون متوافقاً مع فترات السماح بالتنقل التي حددتها وزارة الداخلية، إذ تغادر الرحلة الأولى من محطة الرياض الساعة 07:11 صباحاً، مروراً بمحطتي الهفوف وبقيق، ووصولاً إلى الدمام.وأكدت الخطوط الحديدية لجميع عملائها أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة، وذلك أثناء وجودهم في المحطات وعلى القطارات، التي سيتم تشغيلها بمعدل 50% من طاقتها الاستيعابية كجزء من التدابير الوقائية التي حددتها الهيئة العامة للنقل.