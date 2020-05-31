وصل ‏أستاذ الصحة النفسية المساعد بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، ياسر الغامدي وزوجته، في أول أيام عيد الفطر إلى أرض الوطن قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرضت عليهما الجائحة الذهاب مباشرة إلى الحجر الصحي لا منزلهما.. يقول «عيدي عيدان بوصولي لأرض الوطن».وبالرغم من الأوضاع الراهنة واختلاف العيد عن الأعياد السابقة قضى الغامدي وزوجته أيام العيد هذا العام، معزولين في أحد فنادق المدينة المنورة، يقول الغامدي «العيد مختلف كوننا معزولين ولا نستطيع رؤية الوالدين والإخوة، ولكن عودتنا بصحة وعافية هي فرحة العيد».وأظهرت التحاليل الأولى لهما نتيجة سلبية، وينتظران التحاليل الثانية، ويذكر الغامدي بأنه لا يشعر بالملل قط، على العكس يستغل فترة العزل بعد الغربة، ليستعيد طاقته ونشاطه، ويقضي وقته في ممارسة الرياضة والاطلاع ومشاهدة التلفاز والاتصال بعائلته.