وجه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، كافة القطاعات في المنطقة باتخاذ التدابير الوقائية التي جاءت في تعليمات الجهات المختصة بمكافحة فايروس كورونا.وقال: بمناسبة بدء العمل اليوم (الأحد)، وما يجب أن نكون عليه من مستوى عالٍ في المسؤولية، وأن لا نتهاون في كل ما من شأنه سلامتنا وسلامة مجتمعنا، مشيراً إلى أنه على مديري القطاعات المدنية والعسكرية والخاصة بالمنطقة أهمية متابعتهم الاحتياطات الواجبة، والتعاون مع الجهات الصحية المعنية عند الحاجة لذلك.وأكد أمير القصيم أن قيادتنا الحكيمة بذلت ما لم تبذله أي دولة في العالم، ما خفف من الجائحة وجعلها تحت السيطرة بفضل الله، وإنفاق المليارات من أجل هذا الوطن والمواطن، ولم يتبق إلا القليل، مذكراً أنه يجب على الجميع أن يدرك أن الخطر ما زال قائماً، وضرورة وجوب اتخاذ كافة التدابير الوقائية في هذا الشأن وعدم الاستهانة بخطورة هذا الوباء المعدي وسرعة انتشاره في المملكة وجميع أنحاء العالم.