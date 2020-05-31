أعرب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، عن شكره وتقديره لعمال النظافة بالمنطقة، لما يبذلونه من جهد وتفانٍ في خدمة كافة أفراد المجتمع.وأكد خلال زيارته، أمس (السبت)، لعمال النظافة بالمنطقة، هنأهم خلالها بعيد الفطر المبارك لهذا العام، بحضور عدد من المترجمين لعدد من اللغات، على إكرام عمال النظافة وتلبية متطلباتهم وحقوقهم لما يبذلونه من جهود لإماطة وإزالة الأذى داخل الأحياء السكنية وخارجها وفي الطرقات، ومكافحة التلوث والأوبئة، وغيرها.وفي ختام الزيارة جرى توزيع مجموعة من الهدايا لعمال النظافة بالمنطقة بمناسبة العيد المبارك.