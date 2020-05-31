خاطب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، بإلغاء الاختبار التحصيلي عن بعد وعقده حضورياً في الجامعات التي ستنفذه مجاناً.

وذكر آل الشيخ في برقيته، أن الوزارة والجامعات لديها الاستعداد التام لتوسيع مستوى الخدمات المقدمة للهيئة للعودة إلى الاختبارات الحضورية بدلاً من الاختبارات عن بعد، وتنفيذها محوسبة في الجامعات بأعداد كبيرة بإتاحة مباني السنوات التحضرية والمشتركة كمراكز إضافية للاختبارات.

وأشار في سياق برقيته، إلى ما تضمنه محضر اللجنة الوطنية للتحول الرقمي الذي عقد في نهاية رمضان المبارك الماضي، إضافة إلى المشكلات المتعلقة بسرية تخزين البيانات الخاصة بالطلاب والطالبات وأمن المعلومات والخصوصية، وما ذكر من مخاطر من ذوي الاختصاص من خلال تخفيض أسئلة الاختبار إلى ٤٤ سؤالاً دون الرجوع للمستفيد الوحيد، ما شكل تحفظاً لدى خبراء القياس والتقويم في دقة الاختبارات المبنية على ذلك في ما يتعلق بتحديد مستوى الطلبة وتحقيق العدالة.

وبيّن الدكتور آل الشيخ، أن الاختبار حضورياً يفسح المجال لإتاحة فرصة عادلة لجميع الطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من أداء اختبار القدرات أو لمن يريد تحسين مستواه، مشيراً إلى رغبة الوزارة بأن تتاح الفرصة لأداء الاختبارين مجاناً.