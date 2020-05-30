تَغرق أسواق الطائف هذه الأيام بكميات وفيرة من منتجات المشمش الطائفي الذي يعرف بـ«أبو خدين» ناعم الملمس ذي الطعم الشهي.

ورصدت عكاظ إقبالا شديدا من المستهلكين والشراء بكميات كبيرة من بسطات البيع المنتشره في عدة مواقع داخل المحافظة، وسط تباين في الأسعار التي راوحت ما بين ٢٠ و٥٠ ريالا بحسب حجم الكرتون.

وذكر خضر الهذلي مالك بسطة منذ 3 عقود، أن هذه الأيام هي موسم إنتاج المشمس بوفرة حيث يلقى إقبالاً لافتاً، ولفت العم محمد عبدالله إلى أن المشمس الطائفي معروف منذ عقود ضمن فواكه الطائف الشهيرة وتكثر زراعته في الشفا، ومعروف أن مشمس أبو خدين ناعم الملمس يذبل إذا اشتدت درجات الحرارة، وفترة وفرته ستمتد طيلة هذا الشهر.

الجدير بالذكر، أن الطائف تعرف بفواكهها الشهيره كالمشمش والخوخ والرمان والعنب، وتنتج الورد الطبيعي الذي يعرف دهنه برائحته الطيبة ويلقى رواجا عالمياً.