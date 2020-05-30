مع بزوغ فجر غد (الأحد) يتوقف المؤذنون عن النداء الأبرز في الأيام الماضية «صلوا في بيوتكم» ويعودون إلى الأذان المعتاد دون تلك الإضافة التي طرأت للمرة الأولى على مساجد المملكة وجوامعها في كافة المناطق، وبهذا تكون صلاة عشاء (السبت) آخر نداء لهذه العبارة التي طالما ترددت على آذان الناس طيلة 74 يوماً.

ويفتح 90 ألف جامع ومسجد في مناطق المملكة أبوابه أمام المصلين بدءا من فجر غد (الأحد)، بعد موافقة المقام السامي بإعادة فتح الجوامع لإقامة الجمعة والجماعة وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية مقررة من قبل الجهات المختصة، فيما جُهزت وزارة الشؤون الإسلامية المساجد، ووقف وزيرها الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على جاهزيتها أمس.

وعمّ المجتمع الفرح والسرور فور سماعهم خبر العودة إلى إقامة صلاة الجماعة في الجوامع، وملأت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاته المختلفة عبارات الفرح والشكر لله على هذه العودة، متمنين أن يزيل الله الغمة.