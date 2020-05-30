أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف خطة العودة للموظفين بجميع القطاعات الصحية التابعة لها وفق الضوابط الجديدة والإجراءات الاحترازية المعلنة مسبقاً للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد كوفيد -19، إيذاناً ببدء العودة غداً (الأحد) للحياة الطبيعية وفق المراحل المعلنة.

وأوضح المتحدث باسم صحة الجوف فهد الكريع أن خطة عودة الموظفين ستكون على ثلاث مراحل تبدأ غداً يكون الدوام فيها بشكل جزئي وبنسبة لا تقل عن 50% من موظفي الإدارات والمنشآت الصحية المكلفين بأعمال إدارية والذين تم تعليق أعمالهم سابقاً، على أن يتضمن ذلك جميع مساعدي المدير العام ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومديري المنشآت الصحية ومساعديهم، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بُعد وفق المتُبع حالياً.

فيما يتم يوم الأحد الموافق 15 / 10 / 1441هـ زيادة الموظفين بنسبة لا تقل عن 75% من موظفي الإدارات والمنشآت الصحية المكلفين بأعمال إدارية، والذين تم تعليق أعمالهم سابقاً، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعُد وفق المتبع حالياً، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 / 10 / 1441هـ اكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل، التقيد التام بالدليل الإجرائي للوقاية من فايروس كورونا (COVID-19) في مكان العمل، وما يستجد من تعاميم وتعليمات من الإدارات المختصة.

وأكد الكريع أنه جرى التشديد على تقيد جميع منسوبي صحة الجوف بالإجراءات الاحترازية الوقائية من الفايروس، حيث قامت صحة الجوف باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية الصحية التي أقرتها وزارة الصحة، مبيناً أنه لن يسمح بدخول المراجعين لمقر المديرية إلا بموجب موعد مسبق للضرورة على أن تستمر خدمتهم عن بُعد إلى أن تعود الأمور لطبيعتها يوم الأحد الموافق 22 / 10 / 1441هـ بإذن الله تعالى.