أكدت الأحوال المدنية أنها ستبدأ من يوم الأحد الموافق 15 شوال 1441هـ استقبال المستفيدين الذين تستدعي الحاجة حضورهم لمكاتبها بعد حصولهم على حجز موعد مسبق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوفرة في منصة «أبشر»؛ ولن يتم استقبال أي مستفيد لا يحمل موعدا مسبقا تماشيا مع التدابير الوقائية، وذلك وفق خطة عودة العمل لكافة مقراتها باستثناء مكاتب مدينة مكة المكرمة التي سيتم رفع تعليق الحضور عنها في تاريخ 29 شوال 1441هـ، ويأتي ذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية.

وأوضحت وكالة الأحوال المدنية أن عودة الموظفين ستكون وفق الضوابط والإجراءات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، حيث سيتم ـ بإذن الله ـ بداية من يوم الأحد الموافق 8 شوال 1441هـ، عودة الموظفين والموظفات لمباشرة مهماتهم حسب ماورد من نسب لعودة الموظفين التدريجية، وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وشددت على جميع المواطنين والمواطنات الذين تدعو الحاجة لضرورة مراجعتهم لمكاتب الأحوال المدنية، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة مثل إلزامية لبس الكمام، والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة، كما تم تحديد فئات يمنع استقبالها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع، وهم: كبار السن ممن يبلغ عمرهم 65 سنة فأكثر، وذوو الأمراض المزمنة والحوامل، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس.

ودعت الأحوال المدنية هذه الفئات إلى التواصل مع مركز العناية بالعملاء لتقديم الحلول المناسبة بحسب طبيعة الخدمة المطلوبة عبر الاتصال على الرقم الموحد ( 920022133 )، أو عبر البريد الإلكتروني ( Ahwalcareahwal.gov.sa)، مشيرة إلى أنه بإمكان المواطنين إنجاز عدد من خدمات الأحوال المدنية المقدمة عن بعد عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر»، وطلب إيصال عدد من الوثائق إلى العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتها.