أطلقت صحة مكة المكرمة اعتبارا من أمس (الجمعة) الفحص الموسّع لقاصدي العاصمة المقدسة من خلال تكليف 30 ممارساً صحياً لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع بمقر مركز الفحص الموسع بحي الزايدي، لتقييم معدل انتشار فايروس كورونا «كوفيد - 19»، بمكة المكرمة.

وكشفت جولة «عكاظ» كيفية فحص المواطنين والمقيمين من داخل السيارات عبر 12 مساراً دون الحاجة للنزول منها، وذلك بعد حجز مواعيد لعمل العينات عبر التطبيق الإلكتروني «صحتي». حيث يستوعب المركز أكثر من ألف فحص يوميا.

وأشار المتحدث باسم صحة مكة المكرمة حمد فيحان العتيبي البدء في الفحص الموسع بنقطة الفحص والتي ستساهم في سرعة الكشف والإعداد الكبيرة والفحص السريع، حيث يعمل الممارسون الصحيون من صحة مكة المكرمة على ذلك.