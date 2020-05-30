أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 1618 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 83384 حالة وتم تسجيل 1870 حالة تعافي جديدة ليصل المجموع إلى 58883 فيما بلغ مجموع الوفيات 480 حالةوتوزعت الإصابات على المناطق على النحو التالي: الرياض679 جدة247 مكة المكرمة105 الهفوف101 الدمام84 الخبر64 المدينة المنورة 45 بريدة33 القطيف25 الظهران24 الجبيل19 المضة14 الطائف13 راس تنورة12 تبوك12 البكيرية10 الجفر9 حائل8 جازان7 ينبع6 خميس مشيط6 بيش6 محايل عسير5 شرورة5 صفوى4 حفر الباطن4 رابغ4 نجران4 سكاكا3 المويه3 الدوادمي3 وادي الدواسر3 فيما سجلت حالتان في كل من بلجرشي والبدائع وعيون الجواء والسحن والمجاردة والنماص وظهران الجنوب وبقيق والعارضة وعرعر وعفيف والخرج وحريملاء، وسجلت حالة واحدة في كل من الرس عنيزة القوز القريع ورنية وابها وسراة عبيدة وبيشة والبطحاء والنعيرية وسلوى وأبوعريش والطوال والدائر وصبيا والكامل وخليص والمزاحمية والقويعية والسليل وضرماء وحوطة بني تميم ومرات ورويضة العرض وساجر