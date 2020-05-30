عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى اجتماعاً (عن بُعد) برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن سليمان البلوي. وناقش الاجتماع التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع نظام الضمان الاجتماعي، الذي يحتوي على 25 مادة، ويهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية، وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس حيال المواضيع المطروحة في اجتماعها تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس.