بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تنظم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة يوم (الثلاثاء) القادم مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضياً، لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.

وتدعو المملكة الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.

وسيعقد مؤتمر المانحين الدوليين والمنظمات الإغاثية افتراضياً بالرياض، في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت الرياض، وسوف يبث على شبكة الإنترنت على الروابط التالية: (http://webtv.un.org)) (https://ksrelief.org/live).

وسيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فيما سيلقي كلمة المملكة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

وعقب المؤتمر سيُعقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام يشارك فيه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، فيما تدير المؤتمر الصحفي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمنج.

ويمكن لمن يرغب من وسائل الإعلام والإعلاميين إرسال أسئلتهم من الآن وإلى ما قبل انعقاد الحدث بساعتين، على البريد الإلكتروني (abusaleh@un.org) أو الواتس آب (19172249751+) للغة العربية، وفي ما يخص اللغة الإنجليزية على البريد الإلكتروني (laerke@un.org) أو الواتس آب (+41 79 472 9750)، وللحصول على مزيد من المعلومات عن المؤتمر أو المؤتمر الصحفي أو الرغبة في الاستفسار عن كيفية إرسال الأسئلة، الرجاء التواصل مع الأستاذة آلاء الغامدي على البريد الإلكتروني (A.d.alghamdi@ksrelief.org) أو الوتس آب (+966507032777).

كما سيتم لهذه المناسبة إطلاق هاشتاق (#مؤتمر_المانحين_لليمن) وهاشتاق (#معا_لدعم_اليمن) وباللغة الإنجليزية هاشتاق

(- #FundForYemen).