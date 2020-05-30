بدأت أمانة الطائف والبلديات التابعة لها بتكثيف الجولات الرقابية على المجمعات التجارية والمنشآت الغذائية والتجارية تزامناً مع بدء إجراءات العودة تدريجياً.

وتهدف الإجراءات إلى التأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تشمل توفير وسائل السلامة إضافة إلى التعقيم الدوري والمستمر سواء للمرتادين او العاملين في المنشآت وكذلك التأكد من وضع الملصقات الأرضية التي توضح المسافات الآمنة للمتسوقين والتأكد من التزام الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي.

وشددت الأمانة على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمجمعات التجارية (المولات) سواء من ناحية توفير نقاط الفرز على مداخل المجمعات وتخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج منعاً للتزاحم أو التأكد من عدم دخول من لا تتناسب أعمارهم حسب القرارات الصادرة لعملية التسوق، وشددت امانة الطائف على المقاهي واستمرار تعليق تقديم الشيشة والمعسل وذلك من خلال الحرص على صحة المواطن والمقيم وسلامتهم لضمان العودة بحذر لحياة صحية آمنة.