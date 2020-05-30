أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم تهيئة وتعقيم أكثر من 2400 جامع ومسجد بالمنطقة بالتعاون مع أمانة منطقة القصيم، وتنظيف وتعقيم المساجد ورفع جميع المصاحف بشكل مؤقت وتهيئة السجاد للمصلين بوضع ما يوضح المسافة المحددة بين المصلين و فصل الصفوف، وكذلك متابعة إقفال دورات المياه والمواضئ الخارجية، والتأكيد على مؤذني وأئمة المساجد بالتقيد بالتعليمات الصادرة لهم المتمثلة بتطبيق الاحترازات الوقائية التي اعتمدها وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ للحد من انتشار كورونا وضمان سلامة المصلين، والعمل جار على استكمال بقية المساجد.

وشدد مساعد المدير العام للخدمات المساندة خالد بن صنهات الحربي بالتأكيد على شركات الصيانة بمتابعة وتعقيم المساجد بين الفترة والأخرى بعد استئناف الصلاة فيها، وكذلك متابعة عمل المراقبين لإغلاق المساجد قبل وبعد كل صلاة.