عقد مركز القيادة والتحكم في صحة الشرقية اجتماعا افتراضيا خلال اليومين الماضيين مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية وعدد من مستشفيات القطاعات الصحية الأخرى، لبحث مستجدات فايروس كورونا واتخاذ الخطط اللازمة للسيطرة عليه.

وعقد المركز أيضا اجتماعا مع المستشفيات الخاصة بالمنطقة الشرقية، من أجل تعزيز أطر التعاون واتخاذ تدابير احترازية موسعة لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

ولفتت صحة الشرقية إلى أنه منذ الإعلان عن أول حاله ظهرت بالصين جرى الاستعداد لمواجهة فايروس كورونا الجديد من خلال اجتماعات مركز القيادة والتحكم المستمرة، والتي تعقد بصفة دورية بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقه، مكثفين جهودهم للتقصي الوبائي النشط والبحث نحو معرفة مصدر الفايروس، ومحاصرته والقضاء عليه ضمن خطط مدروسة ومعتمدة.

وأكدت صحة الشرقية دعم ومتابعة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة للإجراءات الصحية المتخذة والمقرر اتخاذها، وأنها تسير وفق ماخطط لها ووفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى دعم أمير المنطقة ونائبه للاطمئنان على سير العمل وصحة المواطن والمقيم في المنطقة.