صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناء على التوجيه الملكي الكريم، فإن الوزارة تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير «البروتوكولات» الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد، المعدّة من وزارة الصحة، والتي تغطي الفترة من 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، إلى 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020هـ.

وأوضح المصدر أن البروتوكولات" الوقائية تشمل التالي:ـ

بروتوكولات المساجد، القطاع العام، قطاع البترول والبتروكيماويات والغاز، الكهرباء، المقاولات، المقاولات - المشاريع القائمة، محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية، أسواق النفع العام، دور الإيواء الاجتماعية باستثناء دور رعاية المسنين، الأعمال الإدارية والمكتبية، المطاعم والمقاهي، التوصيل المنزلي، العمالة المنزلية بنظام الساعة.

ويوضح الملحق (1) الفئات المشمولة بالضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خلال الفترة المحددة بالبروتوكولات الوقائية.

وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين والجهات المعنية، بتطبيق تلك الإجراءات والالتزام بما ورد فيها حفاظاً على سلامة الجميع.



وللمزيد من التفاصيل والمعلومات يمكن تصفح البروتوكولات الوقائية عبر الرابط التالي: https://covid19awareness.sa/archives/5460 .



