أكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالقريات صالح يحيى الشراري لـ«عكاظ»، اتخاذ عدة إجراءات لسلامة المصلين في المساجد خلال الفترة القادمة، بتوجيه فرق الصيانة من الإدارة لتنظيف المساجد وتعقيمها ورفع المصاحف، وذلك بالتنسيق مع بلدية القريات والجمعيات والفرق التطوعية، بهدف تنظيم المصلين وإرشادهم وترك صفاً بين كل صفين، وإرشاد كبار السن والمرضى والأطفال بعدم حضور الصلوات.

وذكر الشراري أن هناك خطة بشأن الفحص الطبي بالتنسيق مع الشؤون الصحية بحيث يكون المتطوعون أمام مداخل المساجد، مع رفع المصاحف من موقعها وإغلاق دورات المياه ووضوء المصلين في منازلهم، بينما يكون الأذان الأول قبل خطبة الجمعة بعشرين دقيقه فقط، مع تقليل مدة الخطبة وإغلاق المساجد بعدها.