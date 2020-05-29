اعتمد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز خطة عودة موظفي الإمارة والمحافظات لأعمالهم بعد غد (الأحد) وشدد الأمير حسام على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا بدءا من التعقيم اليومي الشامل لمبنى الإمارة ومباني المحافظات والمراكز، واعتماد مدخل واحد للموظفين إضافة لنقاط فحص يومي وتعقيم لجميع الموظفين بإشراف الممارسين الصحيين.

وتضمنت الخطة إعادة توزيع مكاتب الموظفين لضمان تطبيق آلية التباعد الاجتماعي بكل صوره وأشكاله، وتقسيم دخول الموظفين إلى ثلاث مراحل بأولوية العمل وعدم السماح بدخول أي شخص غير مصرح له، وتقيد جميع الموظفين بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فايروس كورونا.

فيما تم توفير المعقمات الطبية في جميع المكاتب، والتوعية الآنية بالشاشات الإلكترونية الموزعة داخل مقر الإمارة والمحافظات والمراكز، وتوجيه رسائل توعوية ورقية على الموظفين، فيما يتم توثيق حضور وانصراف الموظفين عن طريق المدير المباشر دون استخدام أجهزة البصمة. وتستقبل طلبات المراجعين واستفساراتهم عبر منصة أبشر.