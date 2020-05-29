دعت أمانة منطقة المدينة المنورة موظفيها إلى الإفصاح عن أماكن وجودهم خلال الأسبوعين الماضيين من بدء الدوام، وعن المخالطة لأي حالة مشتبه بإصابتها أو مصابة وتمت معالجتها، كذلك الإفصاح عن أي أعراض يعانون منها كارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس.



جاء ذلك في رسالة SMS وجهتها الأمانة إلى هواتف منسوبيها تطالب فيها الكشف عن أماكن وجودهم في الأسبوعين اللذين يسبقان مباشرتهم للعمل للحد من انتشار الفايروس. ويأتي هذا الإجراء الذي اتخذته الأمانة انسجاماً مع الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لحماية المواطنين والمقيمين من فايروس كورونا وتماشياً مع قرارات اللجنة المشكلة، ‏لاحتواء الوباء ودرء مخاطر تفشيه وانتشاره.



وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة قد أكملت استعداداتها المتكاملة كافة، واتخاذ العديد من التدابير الاحترازية اللازمة بما يراعي مبادئ الصحة والسلامة، استعداداً لعودة الموظفين إلى مقار عملهم بعد غد الأحد 8 شوال. إذ عكفت الأمانة على تهيئة مبنى الأمانة والبلديات التابعة لها من مختلف الإجراءات الاحترازية. فيما وضعت الأمانة جملة من الخطط منها التعقيم المستمر لمرافق الأمانة كافة، ومنها الأسطح التي يكثر استخدامها كالمكاتب ومكاتب الاستقبال وآلات النسخ وغيرها، مع توفير معقمات الأيدي في مقرات العمل، توفير متطلبات نظافة بيئة العمل كالصابون والمناديل، توفير أجهزة الفحص الطبي الحراري عند بوابات الدخول، توفير أجهزة تنقية الهواء عالية الكثافة في مكان العمل وزيادة مصادر التهوية الطبيعية والميكانيكية، الفحص الدوري على العمالة المسؤولة عن النظافة داخل المبنى ووضع كاميرات حرارية للفحص الأولي للموظفين كافة عند دخولهم، تخصيص عيادة إلكترونية للاستشارات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة، فضلاً عن خطط وترتيبات أخرى.