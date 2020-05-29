أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 1581 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)و2460 حالة تعافي جديدة وبذلك يصل اجمالي الحالات المسجلة بالفايروس 81766 حالة مؤكدة فيما يبلغ مجموع حالات التعافي 57013 حالة تعافي فيما بلغ مجموع الوفيات 458 حالة وفاة بعد تسجيل 17 حالة جديدة.وتوزعت الاصابات بين المناطق على النحو التالي: الرياض483 جدة251 مكة المكرمة 189 الدمام 124 الهفوف107 المدينة المنورة 52 الجبيل49 خليص33 القطيف30 بقيق26 الخبر 18 حائل 15 الطائف 14 الظهران 13 احد رفيدة11 الخرج11 وادي الدواسر10 نجران 9 ينبع 8 تبوك7 ابها6 خميس مشيط6 السليل6 حوطة بني تميم6 بريدة5 حفر الباطن5 حريملاء5 صفوى4 بيش4 الزلفي4 رماح4 العيون3 رنية3 النماص3 صبيا3 شرورة3 القويعية3 رويضة العرض3 تمير3 الجفر 2 قنة2 السحن2 الخاصرة2 االمجاردة 2 بيشة2 النعيرية2 جازان2 رابغ2 ليلى2 الدلم2 فيما سجلت حالة واحدة في كل من الوجه والمخواة وطبرجل والعيص ووادي الفرع والبكيرية والرس وعنيزة والهدا والمضة ووادي بن هشبل وسبت العلاية والدرب والعارضة والدائر والعويقلية وعفيف وضرماء وشقراء وثادق