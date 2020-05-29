نفَّذت بلدية محافظة القطيف 864 جولة خلال شهر رمضان المبارك تم خلالها زيارة 5066 محلاً وإغلاق 409 محلات مخالفة للاشتراطات البلدية، وأتلفت 45440 كغم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن الجوالات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على المحلات التجارية والغذائية خلال الشهر الفضيل.



وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة للوقاية من فايروس كورونا الجديد، مؤكداً أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال شهر رمضان شملت عدداً من المنشآت، وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إذ أغلقت البلدية 409 محلات مخالفة للاشتراطات من خلال زيارة 5066 منشأة غذائية، من أجل إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.



وأشار المهندس الحسيني إلى أن عدد الجولات بلغ 864 جولة، تم خلالها تسجيل 895 إنذاراً، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.



وأشار إلى أن مراقبي البلدية ضبطوا في شهر رمضان أكثر من أربعة مسالخ مخالفة وتم إتلاف 39440 كغم من اللحوم وأحشاء الحيوانات والأسماك والربيان والمواد الغذائية التي تظهر عليها علامات الفساد وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و1.165 لتر حليب مجهول المصدر، كما تم إتلاف 6000 كغم من المكسرات الفاسدة، و1220 كغم من المعسل والمواد الأولية مجهولة المصدر، كما تم إتلاف 8 أطنان من الكراتين الفارغة والأخشاب والأدوات المخالفة للاشتراطات الصحية، وإزالة البرادات المخالفة، وذلك ضمن حملات النظافة على أسواق الخضراوات والفاكهة، كما تمت مصادرة 34 عينة تجربة ضمن الرقابة على محلات العطور ومستحضرات التجميل والهايبرماركت لإزالة عبوات وعينات التجربة احترازياً.



وكشف عن 105 زيارات مشتركة مع جهات حكومية أخرى كالداخلية والتجارة وهيئة الغذاء والدواء، كما تم تسجيل 5 مخالفات لمحلات لم تلتزم بالتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد 19، وتسجيل 33 مخالفة لمزاولة الأنشطة غير المستثناة، و4 مخالفات لمحلات غير مستثناة وذلك لمزاولة العمل خلال فترة الحظر.



وأضاف الحسيني، أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».