أعفت وزارة التعليم الموظفين ذوي الأمراض المزمنة والحوامل من مباشرة أعمالهم يوم الأحد القادم مع بدء عودة موظفي الدولة عقب تعليق العمل بعد جائحة فايروس كورونا على أن يُمنح الموظفون الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل القلب والتنفس إجازات مرضية. وبينت الوزارة في الدليل الاسترشادي للعودة لمقرات العمل الذي أصدرته واطلعت عليه «عكاظ»، أنه يتعين على المعفيين من العمل إثبات ظروفهم الصحية مع الالتزام بالعمل عن بعد أو الحضور عند الطلب مع تفعيل نظام الورديات في العمل للحد من كثرة الموظفين وتجمعهم وتوفير البيئة الصحية الآمنة على أن تكون ساعات العمل في نظام الورديات سبع ساعات في النهار وست ساعات في المساء وتبديل الموظفين بين الفترات بما تقتضيه مصلحة العمل على أن تكون نسبة الحضور اعتبارا من يوم الأحد 50%؜ من الموظفين ويوم الخامس عشر من شوال 75%؜ ويوم 22 شوال يكون الحضور 100%؜. وحددت الوزارة الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة الاشتباه بالإصابة بالفايروس والمتمثلة في الإبلاغ الفوري للجنة للتعامل مع حالات الاشتباه في القطاع وتقويم الحالة بالاتصال على رقم وزارة الصحة 937 للتشخيص المبدئي والحضور إن لزم الأمر ويتم عزل الحالة عن الموظفين في مكان مخصص لذلك وعمل إجراءات للمخالطين ومتابعة الحالة الصحية والرفع لإدارة الموارد البشرية عند ثبوت الإصابة وتعقيم وتطهير الموقع بجميع مكوناته. وسمحت الوزارة بمنح الموظفين ممن لديهم أرصدة إجازات كبيرة عند تقديم الطلب ويتم التنسيق مع رئيسهم المباشر بما يضمن العدالة على ألا توثر هذه الإجازات على العمل. وشددت الوزارة على وضع بوابات محددة للدخول والخروج من المبنى وتدريب حراس الأمن على التعامل الصحي والمثالي مع الموظفين والزوار وتعليق الحضور بنظام البصمة وتوفير أجهزة تعقيم معتمدة، وكمامات وقفازات ومواد تطهير، وتوزيعها على مرافق المبنى مع الاستعانة بفريق طبي مقيم في بهو المبنى لتقديم الرعاية الصحية الأولية عند الحاجة وفتح قنوات اتصال مع الجهات الصحية للتشخيص المبدئي عن بعد والكشف على المشتبه بإصابتها بفايروس كورونا مع إيقاف خدمات القهوة والشاي وإغلاق أماكن البوفيه في أرجاء المبنى كافة. وطلبت الوزارة عند الخروج من المكاتب ومقرات العمل عدم التزاحم أثناء الخروج والالتزام بالمسافة الآمنة وتجنب المصافحة والأحاديث المطولة والتجمع في الممرات وتغطية الفم والأنف بمنديل عن السعال والتخلص من الكمامة والقفازات المستخدمة بالطريقة الصحيحة مع عدم لمس العينين والأنف والفم.