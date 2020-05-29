أغلقت أمانة منطقة الرياض اليوم (الخميس) ٢١ منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فايروس «كورونا» المستجد، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وكثفت أمانة الرياض من الجهود الرقابية مع دخول قرار رفع المنع الجزئي حيز التنفيذ، والذي يمتد من الساعة ٦ صباحاً وحتى ٣ عصراً، حيث نفذت اليوم ٣٤٧ جولة رقابية وزارت ٦٠٤ منشآت وصادرت ١,٧٢٠ كيلو من المواد غير الصالحة، وضبطت ١٣٨ بائعاً جائلاً غير نظامي.

ويعمل مراقبو الأمانة منذ بداية جائحة «كورونا» على التحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول الزبائن وخروجهم، وتفادي الازدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط.