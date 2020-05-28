‏قدّمت مؤسسة أوقاف سعيد بن عبدالله السيد (رحمه الله) تبرعا بمبلغ ثلاثة ملايين ومئة وخمسين ألف ريال لوزارة الصحة لصالح التجمعين الأول والثاني الصحيين بمنطقة الرياض، وهي عبارة عن 118 جهازاً حديثاً لتنقية وتعقيم الهواء بغرف العزل والعناية المركزة مشتملة على توريدها وتركيبها وصيانتها من أحدث الأجهزة في العالم بهذا التخصص وأجهزة تنفس صناعي.

‏وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع مجهودات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمواجهة فايروس كورونا وتداعياته على المجتمع ودعما لمبادرات وزارة الصحة حتى تنتهي هذه الأزمة.

‏وذكر نائب رئيس مجلس إدارة الوقف عبدالوهاب بن سعيد السيد أن هذه المبادرة هي امتداد لاستشعارنا للمسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أنهم لن يألوا جهداً في الوقوف مع حكومتنا الرشيدة بالدعم في مواجهة هذه الجائحة.